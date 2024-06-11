1000 сонячних панелей і тисячі генераторів ЄС відправить в Україну

Сьогодні під час конференції в Берліні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри російські атаки по енерго інфраструктурі, Україна отримає 500 мільйонів євро на ремонт пошкоджених об'єктів енергетики і тисячу сонячних панелей та тисячі генераторів.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на слова президентки Єврокомісії.

"Разом ми мобілізуємо фінансову силу, щоб допомогти Україні вистояти та відновитися", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що це, звісно, включає також постійну матеріальну підтримку з огляду на систематичні атаки Росії на українську енергосистему. Наразі ми зібрали близько 500 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи".

"Крім того, ми надаємо ще 1000 генераторів для термінового виробництва електроенергії. І тисячі сонячних панелей ось-ось прибудуть в Україну", - сказала глава ЄК.

За її словами, головна мета ЄС це допомогти децентралізувати енергосистему України і таким чином підвищити її стійкість.

Сьогодні зранку президентка Єврокомісії заявила, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ в ЄС.