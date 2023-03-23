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ТЕХНОЛОГІЇ

"100% пломбір ДСТУ 4733" – 100% натуральності!

23 березня 2023, 17:00

Вже давно відомо, що секрет чудового смаку такого улюбленого багатьма десерту, як морозива полягає у його натуральності та якості.

Якщо узагальнити та виділити головне у правилах виробництва морозива, то зараз в країні діють три стандарти якості, а саме ДСТУ: 4733, 4734, 4735. Кожен стандарт відповідає за певний вид морозива, його якість та дозвіл використання тих чи інших інгредієнтів.

Найкращим орієнтиром при виборі морозива є ДСТУ 4733. Таке морозиво виготовляється саме з молока, і може бути вершковим морозивом, молочним або пломбіром.

Традиційний смак молока, ніжна кремова текстура, яку створює вершкове масло та цукор, що надає солодких нот морозиву – саме це дарує той неймовірний смак справжнього пломбіру, який ми обожнюємо.

Мрія про чистий натуральний смак надихнула компанію "Ласунка" на створення своєї неймовірної новинки – "100% пломбір ДСТУ 4733"!

Назва новинки "100% пломбір ДСТУ 4733" від "Ласунки" говорить сама за себе! Адже воно виготовлене лише з натуральних складових та без будь-яких Е, барвників, консервантів та рослинних жирів. Завдяки такій рецептурі (яка пройшла перевірку навіть у доктора Комаровського) морозиво може сміливо називатися ПЛОМБІРОМ!

А наявність трьох варіацій фасування нової лінійки: ескімо, відерце та еко-пакет – дає змогу кожному, хто бажає купити морозиво, придбати зручний варіант і поласувати смачним та якісним десертом.

"100% пломбір ДСТУ 4733" від "Ласунки" – це про 100% чистої натуральності та відмінного смаку!

 

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