101 важкий день. Японія отримала гіркий урок союзництва зі США – Washington Post

Японія усвідомила, що її статус найближчого союзника США у сфері безпеки не захищає від жорстких торговельних вимог Дональда Трампа. Як зауважує Washington Post, після семи раундів переговорів президент США вперше надіслав різкий лист іноземному лідеру, погрожуючи ввести високі мита, якщо Токіо не укладе торговельну угоду на його умовах. Японські чиновники шоковані тим, що десятиліття партнерства та багатомільярдні інвестиції в американську економіку не мають значення для Трампа, коли йдеться про торговельний дефіцит.

Японія вважала, що має особливі відносини зі США. Тепер Токіо розуміє, що безпековий союз мало що важить, коли країна намагається укласти торговельну угоду, пише американська Washington Post.

Як зазначає газета, лише п'ять місяців тому Дональд Трамп проголосив про "фантастичні відносини" між США та Японією, сидячи поруч із прем'єр-міністром Шігеру Ішібою, першим азіатським лідером, який відвідав його під час другого терміну в Білому домі.

Цього тижня, зауважує WP, Ішіба став першим іноземним лідером, який отримав різкий лист від президента США, в якому той погрожував ввести нові високі мита, якщо Токіо не дотримається нового терміну Трампа для укладення торговельної угоди. Лист шокував деяких чиновників Японії, яка протягом семи десятиліть є союзником у сфері безпеки та ключовим партнером США у боротьбі з дедалі більш агресивним Китаєм.

За словами видання, тупикова ситуація в торговельних переговорах розчарувала американського президента, який нещодавно назвав Японію "такою розпещеною". Зараз Токіо усвідомлює, що бути одним із найкращих друзів Вашингтона не має великого значення в другому терміні Трампа.

"Вони приходять до дуже важкого висновку, що Японія не є достатньо особливою для Трампа, – заявила директорка Центру досліджень азіатської політики у Брукінгському інституті Мірея Соліс. – Зрештою, коли Трамп бачить дефіцит, він не думає, що це мій близький партнер у сфері безпеки. Він бачить дефіцит".

Здавалося, зазначає WP, що Японія перебувала у вигідному становищі, коли в квітні стала однією з перших країн, які розпочали переговори. Аналітики вважають, що Вашингтон хотів швидко укласти угоду з Токіо, щоб використовувати її як важіль впливу на Китай, з яким має найбільший торговельний дефіцит.

Трамп навіть з'явився на першому раунді перемовин і подарував японському торговому переговорнику Рьосею Аказаві підписану червону кепку з написом "Make America Great Again", яку Аказава одягнув в Овальному кабінеті, позуючи для фотографії. "Велика честь щойно зустрітися з японською делегацією з питань торгівлі. Великий прогрес!" – написав Трамп у Truth Social після розмови з Аказавою.

Але, як зауважує WP, прогрес був незначним. Японія не поспішала поступатися вимогам адміністрації Трампа, не останньою чергою через внутрішньополітичні міркування, які не дозволяли адміністрації Ішіби йти на поступки в таких ключових галузях, як автомобілебудування, металургія та рисоводство. 20 липня на Ішібу чекають важкі парламентські вибори, які можуть коштувати правлячій партії більшості у верхній палаті, а Ішібі – прем'єрського крісла.

Японські посадовці сподівалися, що Трамп встановить тарифні квоти, як він це зробив для деяких союзників під час свого першого терміну. Але президент швидко дав зрозуміти, що цього разу ніхто не буде звільнений від мит, навіть Японія.

У міру того як торговельні переговори затягувалися, за словами видання, Ішіба неодноразово наголошував на унікальному статусі своєї країни як найбільшого іноземного інвестора в США з 2019 року, який створив 1 мільйон робочих місць. Зрештою, раніше рекламування цих інвестицій спрацювало з Трампом. Цього разу це не мало резонансу. "Відчувається, що ми все ще перебуваємо в густому тумані", – повідомив Аказава журналістам 10 червня. Наразі вони завершили сім раундів переговорів.

Колишній головний торговий перемовник Хіроші Ое, який працював над угодою про Транстихоокеанське партнерство з адміністрацією Обами, заявив, що Трамп висуває ще більш жорсткі вимоги, ніж очікувалося. "На жаль, вони, здається, більше не виходять з того, що до Японії слід ставитися з особливою увагою", – зазначив він.

"Я вважаю, що це було, по суті, стратегічною помилкою з боку японського уряду та адміністрації Ішіби, – заявив старший науковий співробітник з питань японської зовнішньої політики в Інституті глобальних досліджень Canon у Токіо Кендзі Мінемура. – Зараз ми перебуваємо у зовсім іншій фазі, ніж під час першого терміну адміністрації Трампа. Зараз США хочуть іншого".

Деякі аналітики припускають, що ця зміна може відображати те, як Трамп завжди ставився до Японії. Він розвинув антипатію до Японії, коли в 1980-х роках, бувши девелопером нерухомості, став свідком підйому Японії до статусу другої за величиною економіки світу та існування загрози для економічного домінування США. Це пом'якшилося під час його першого терміну, коли колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе налагодив особисті дружні стосунки з Трампом. Зараз, після вбивства Абе у 2022 році, Токіо більше не має цього мосту.

"Він належить до покоління, яке критикує Японію, – пояснив Мінемура. – Ось чому вроджена підозрілість Трампа до Японії знову дала про себе знати".

Здається, припускає WP, нападки Трампа на Японію найближчим часом не припиняться. У Токіо існують побоювання, що союзники втягнулися в торговельну війну, хоча, з огляду на загрози безпеці в регіоні, їм слід об'єднатися. "Коли наші відносини погіршуються або здаються погіршеними з точки зору інших країн, я думаю, що це тільки підбадьорює росію, Північну Корею та Китай", – вважає колишній посол Японії в США Ічіро Фудзісакі.

На думку дипломата, Токіо має знайти спосіб вести переговори з Трампом, навіть якщо ідеального рішення досягти неможливо. За словами Фудзісакі, рішення може бути таким, що "виграш США буде з великої літери "Виграш", а наш – з маленької".

Таке рішення виявилося нездійсненним. Трамп зосередився на двох питаннях у відносинах з Японією: автомобілях і рисі. Це дві сфери, в яких Токіо не готовий йти на поступки.

"Японія насправді не має багато поступок, які могла б запропонувати, а ті, які вона могла б запропонувати, дуже неохоче надає", – пояснив керівник відділу досліджень Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Capital Economics, що базується в Сінгапурі, Марсель Тіліант.

Як зазначає WP, Трамп неодноразово скаржився на те, що в Японію ввозиться занадто мало автомобілів американського виробництва порівняно з обсягом японських автомобілів, що ввозяться в іншому напрямку. За даними японського уряду, у 2024 році Японія експортувала до США 1,4 мільйона автомобілів, а імпортувала лише 16 074. Японські експерти з автомобільної галузі кажуть, що американські автомобілі давно не користуються популярністю в Японії, оскільки вони занадто великі для вузьких доріг і паркувальних місць.

Автомобільна промисловість є основою японської економіки, і переговорники не бажають йти на поступки щодо мит на автівки. Японія може переглянути стандарти безпеки авто, які, на думку США, ускладнюють імпорт автомобілів до країни. Але досі їй не вдалося змусити Сполучені Штати скасувати 25-відсоткові мита на автомобілі та автозапчастини.

Рис також є складним питанням для Японії, частково через прихильність до сільського господарства, частково через смак. Японський сорт рису Japonica, відомий своєю округлою формою та природною солодкістю, здавна цінується в Японії. Він вважається ідеальним сортом для традиційних японських страв, таких як суші та рисові кульки.

Але для Трампа рис став символом несправедливих торговельних бар'єрів Японії, вважають експерти.

Трамп дійсно наполегливо наголошує на цьому. "Японія, наш друг, стягує з нас 700% [на рис], але це тому, що вони не хочуть, щоб ми продавали рис та інші [продукти]", – заявив він під час оголошення про введення мит 2 квітня.

Японські посадовці стверджують, що це не зовсім так. Згідно з угодою Світової організації торгівлі, Японія встановила систему "мінімального доступу" для імпорту рису, що дозволяє ввозити до 770 000 тонн рису без мита. США є найбільшим експортером рису до Японії, і, як показують статистичні дані, переважна більшість цього рису ввозиться без мита.

Іншим чинником, що сприяє відкриттю японського ринку, є нещодавній дефіцит рису, який спричинив стрімке зростання цін і змусив Японію імпортувати більше.

Проте, на думку експертів, різке збільшення імпорту може зробити фермерів вразливими до конкуренції та викликати гнів потужного сільськогосподарського лобі.

Але дехто вважає, що, з огляду на кризу з рисом і затягнуті торговельні переговори, можливо, настав час переглянути цю позицію. Аналітики зазначають, що, оскільки іноземний рис дешевший, збільшення імпорту може допомогти сім'ям із низьким рівнем доходу впоратися з підвищенням цін, а за умови правильного інформування виборці можуть це зрозуміти.

Джерело: Washington Post