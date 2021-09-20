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106 арештів: в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією

Підозрювані обдурили сотні жертв, вдаючись до фішингових атак та інших видів онлайн-шахрайства
Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лиш за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних.
106 арештів: в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європолу. 

Вважається, що група пов’язана з італійською мафією і займалась онлайн-шахрайством, відмиванням коштів, наркоторгівлею та іншими злочинами. 

"Підозрювані обдурили сотні жертв, вдаючись до фішингових атак та інших видів онлайн-шахрайства, як заміна SIM-карток і компрометування ділових листів. Отримані гроші "відмивали" через широку мережу посередників і компаній-прокладок. Нелегальний прибуток лише за останній рік оцінюється у близько 10 млн євро", - повідомляє Європол.  

Зазначається, що група мала продуману ієрархію і включала хакерів, які створювали фішингові розсилки, та групу, що відповідала за "відбілювання" грошей. Більшість членів угруповання є громадянами Італії, але базувалися у Тенеріфе на Канарських островах. Жертвами шахраїв стали здебільшого італійці. 

У рамках операції здійснили 106 арештів, більшість з яких в Іспанії та 16 обшуків, заморозили 118 рахунків. Також було вилучено численні електронні пристрої, кредитки, плантацію канабісу та обладнання для її вирощування і поширення. 

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20 09 2021 16:35
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