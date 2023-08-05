10 гелікоптерів та 9 винищувачів ВКС рф вилетіли з білорусі до росії

Сьогодні з аеродрому "Мачулищі" в білорусі до Брянської області росії відлетіли 10 гелікоптерів ВКС рф, пізніше ще 9 винищувачів.

Про це Беларускі Гаюн написав в Тelegram-каналі.

"Сьогодні в районі 8:15-8:20 з аеродрому "Мачулищ"» злетіла група з 10-ти гелікоптерів ВКС рф: 4 одиниці - Мі-8 ВКС рф, 6 одиниць - Мі-24 ВКС рф. Таким чином, сьогодні вранці значно поменшало авіаційне угруповання ВКС рф в білоурсі. Нагадаємо, що в білорусі було мінімум 11 вертольотів ВКС рф. Тепер, мабуть, залишився один", - йдеться в дописі.

Пізніше гелікоптери були помічені над Могильовською областю в напрямку кордону з росією, який надалі та перетнули його. Більшість з них пробули в білорусі 209 днів. Пізніше вони приземлилися на аеродромі "Сеща" в Брянській області.