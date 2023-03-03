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₴10 тисяч в місяць йде на одного російського полоненого — Мін'юст

03 березня 2023, 14:05
₴10 тисяч в місяць йде на одного російського полоненого — Мін'юст
Фото: newsradio.com.ua
Україна витрачає 10 тисяч гривень на місяць на утримання одного російського військовополоненого.

Про це в своєму інтерв’ю розказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. 

Пише Укрінформ.

Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць”, - заявила Висоцька.

Раніше говоирили про три тисячі гривень на місяць на утримання одного військовополоненого з рф, то рахували лише витрати на харчування й комунальні послуги, додала заступниця мін’юста: “Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо”.

Висоцька розказала, що утримання ув’язнених в СІЗО за підсумками 2021 року обходилось майже в 130 тисяч гривень на рік.

"Відповідно, на одного утримуваного – теж близько 11 тисяч гривень на місяць. Мало чим відрізняється”, - додала Олена Висоцька.

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