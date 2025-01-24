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1139 справ за "дискредитацію армії рф" порушили окупанти у Криму

24 січня 2025, 10:05
1139 справ за
Фото: з вільного доступу
Сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 33 млн російських рублів.
В тимчасово окупованому Криму зростає кількість незаконних адміністративних проваджень в окупаційних "судах" за статтею про так звану “дискредитацію збройних сил рф”.
 
Про це повідомляє представництво президента в АР Крим.
 
Станом на 9 січня 2025 року зафіксовано 1139 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 КпАП рф до т.зв. “судів” на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів", – йдеться у повідомленні.
 
З них у 1022 випадках винесені постанови про накладення штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується.
 
При цьому 466 (46%) постанов винесено щодо жінок, та 555 (54%) – щодо чоловіків.
 
Сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 33 млн російських рублів.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

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