1139 справ за "дискредитацію армії рф" порушили окупанти у Криму
24 січня 2025, 10:05
Фото: з вільного доступу
Сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 33 млн російських рублів.
В тимчасово окупованому Криму зростає кількість незаконних адміністративних проваджень в окупаційних "судах" за статтею про так звану “дискредитацію збройних сил рф”.
Про це повідомляє представництво президента в АР Крим.
“Станом на 9 січня 2025 року зафіксовано 1139 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 КпАП рф до т.зв. “судів” на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів", – йдеться у повідомленні.
З них у 1022 випадках винесені постанови про накладення штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується.
При цьому 466 (46%) постанов винесено щодо жінок, та 555 (54%) – щодо чоловіків.
Сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 33 млн російських рублів.