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12 європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот"

17 грудня 2024, 11:35
12 європейських країн домовилися зупинити російський
Країни домовилися зруйнувати та стримати тіньовий флот рф, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати росії на війну проти України.
Під час саміту лідерів JEF, який проходив у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Сполучене Королівство домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту росії.
 
Про це йдеться на сайті уряду Естонії. 
 
"Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати росії", – йдеться у спільній заяві. 
 
Також зазначено, що тіньовий флот створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства. 
 
"Як прибережні держави, розташовані навколо чутливих вод Балтики і Північного моря, ми особливо піддані цим ризикам. Водночас наші відповідні географічні умови дозволяють нам викривати зловмисну морську діяльність і протистояти ризикам, які вона створює, відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародне право", – зазначено у тексті. 
 
Тому Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, коли вони проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією та Фінську затоку. 
 
Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати та вживатимуть спільні дії.
 
Як зазначив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, тіньовий флот росії становить загрозу європейській безпеці, економіці та навколишньому середовищу, тому вживають скоординованих заходів для стримування тіньового флоту росії та їхніх спроб ухилитися від санкцій. 

 

війна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

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