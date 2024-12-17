12 європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот"
17 грудня 2024, 11:35
Країни домовилися зруйнувати та стримати тіньовий флот рф, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати росії на війну проти України.
Під час саміту лідерів JEF, який проходив у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Сполучене Королівство домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту росії.
Про це йдеться на сайті уряду Естонії.
"Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати росії", – йдеться у спільній заяві.
Також зазначено, що тіньовий флот створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства.
"Як прибережні держави, розташовані навколо чутливих вод Балтики і Північного моря, ми особливо піддані цим ризикам. Водночас наші відповідні географічні умови дозволяють нам викривати зловмисну морську діяльність і протистояти ризикам, які вона створює, відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародне право", – зазначено у тексті.
Тому Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, коли вони проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією та Фінську затоку.
Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати та вживатимуть спільні дії.
Як зазначив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, тіньовий флот росії становить загрозу європейській безпеці, економіці та навколишньому середовищу, тому вживають скоординованих заходів для стримування тіньового флоту росії та їхніх спроб ухилитися від санкцій.