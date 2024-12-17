12 європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот"

Країни домовилися зруйнувати та стримати тіньовий флот рф, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати росії на війну проти України.

Під час саміту лідерів JEF, який проходив у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Сполучене Королівство домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту росії.

Про це йдеться на сайті уряду Естонії.

"Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати росії", – йдеться у спільній заяві.

Також зазначено, що тіньовий флот створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства.