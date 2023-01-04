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$15,5 мільйона отримають від Євросоюзу українські фермери

04 січня 2023, 17:54
$15,5 мільйона отримають від Євросоюзу українські фермери
Фото: ltava.poltava.ua
Європейський Союз надасть 15,5 млн доларів для фінансування проєкту підтримки українських сільських домогосподарств, дрібних фермерів та малих сільськогосподарських підприємств, який реалізує ФАО.
 
"Сільські домогосподарства, дрібні фермери та малі сільськогосподарські підприємства отримають допомогу у межах проєкту на загальну суму 15,5 млн доларів США, що фінансується Європейським Союзом (ЄС) та реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО)", – йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що метою проєкту є підтримка функціонування, зміцнення та посилення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах України, а також їхня адаптація до умов воєнного часу.
 
"Це дозволить задовольнити потреби в продовольстві місцевого та внутрішньо переміщеного населення на Заході країни та вирішити проблему продовольчої безпеки в усіх регіонах країни в найближчій та короткостроковій перспективі, а також матиме вирішальне значення для запобігання продовольчої кризи у 2023 році", – розповів керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл.
 
Проєкт буде спрямований на підтримку виробників у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і частині Чернівецької областей через надання відповідних грантів для інвестицій на рівні фермерських господарств та ланцюжків доданої вартості у поєднанні з наданням дорадчих послуг і консультацій.
 
Гранти у розмірі від 1 тис. до 25 тис. доларів надаватимуть в українській гривні за діючим обмінним курсом, а отримувачі допомоги повинні будуть зробити внесок у фінансування запропонованої інвестиції. Конкретні критерії відповідності та відбору, а також процедурні й адміністративні вимоги буде оприлюднено найближчим часом.
 
Програма інвестиційної підтримки буде впроваджена через Державний аграрний реєстр України (ДАР), гранти надаватимуть, починаючи з березня 2023 року.
 
Крім того, проєкт передбачає допомогу Національній академії аграрних наук у збереженні унікальної національної колекції генетичних ресурсів рослин, яка має світове значення за обсягом та різноманітністю матеріалу. Зокрема, планується перемістити колекції генетичних ресурсів рослин України до безпечного місця зберігання та покращити їхні бази даних.
Євросоюзгрошіфермери

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