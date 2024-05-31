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Норвегія стала 15-ю країною, яка підписала безпекову угоду з Україною

31 травня 2024, 15:01
Норвегія стала 15-ю країною, яка підписала безпекову угоду з Україною
Фото: Главком
Сьогодні уряд Норвегії підписав з Україною Угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Про це йдеться на сайті президента України.

Цього року Норвегія виділить Україні 1,2 млрд євро військової допомоги. 

Загалом у довгострокову Програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. 

"Україна та Королівство Норвегія рішуче засуджують невиправдану, неспровоковану, протиправну та жорстоку агресивну війну росії проти України, якою рф грубо порушує міжнародне право, включно зі Статутом ООН", - написано на сайті. 

Відповідно до угоди, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і "вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16". 

Осло також зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Надалі Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Також на урядову сайті написано, що Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – в євроатлантичній спільноті, тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

 
Норвегіябезпекова угода

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