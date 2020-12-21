15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Нідерланди були першими в неділю, хто оголосив про негайну заборону польотів, протягом дня аналогічні повідомлення надійшли з Бельгії, Австрії, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Швейцарії, Чехії та Швеції.
Німеччина заборонила майже всі польоти з Британії з півночі, за деякими винятками, включаючи вантажні літаки.
Ірландія введе 48-годинну заборону на польоти до Британії, в той час як пороми будуть обмежені вантажними перевезеннями.
За межами Європи уряд Канади також оголосив, що з понеділка заборонить польоти з Британії на 72 години.
Органи охорони здоров'я Нідерландів та Італії повідомили, що новий різновид вірусу, описаний у Британії, був виявлений в їх країнах за останні кілька тижнів.
Нідерландський інститут суспільної охорони здоров'я повідомив, що цей різновид виявили у випадковій вибірці на початку грудня, і що планується подальше розслідування.
Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що у пацієнта і його партнера, які повернулися з Британії літаком кілька днів тому, був виявлений цей новий штам. За повідомленням міністерства, вони прибули в міжнародний аеропорт Рима і знаходяться в ізоляції.
Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.
За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною.
Нагадаємо, що ЄС у понеділок проведе термінову зустріч через нову мутацію COVID-19
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