15-ий пакет санкцій ЄС проти рф заблокували Литва та Латвія – ЗМІ

Балтійські країни проти дозволу деяким компаніям Євросоюзу і далі працювати з росіянами

Двома країнами, які не дали схвалити 15-ий пакет санкцій ЄС проти росії, стали Литва та Латвія.

Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

При цьому наголошується, що балтійські країни заблокували домовленість через те, що вона передбачала продовження дозволу деяким європейським компаніям і надалі працювати з росіянами.

Такі винятки ЄС запровадив ще у 2022 році через нібито "складнощі з виходом із російського ринку". Проте цією схемою почали відверто зловживати для отримання політичного виправдання не припиняти бізнес з рф.

Провідні країни блоку, Франція та Німеччина, не були готові прибрати таку можливість із тексту підсумкового санкційного документа, тому рішення так і не було ухвалене. Але Єврокомісія обіцяла врахувати зауваження Литви та Латвії при підготовці наступного пакету обмежень.