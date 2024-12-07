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15-ий пакет санкцій ЄС проти рф заблокували Литва та Латвія – ЗМІ

07 грудня 2024, 10:47
15-ий пакет санкцій ЄС проти рф заблокували Литва та Латвія – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
Балтійські країни проти дозволу деяким компаніям Євросоюзу і далі працювати з росіянами
Двома країнами, які не дали схвалити 15-ий пакет санкцій ЄС проти росії, стали Литва та Латвія.
 
Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.
 
При цьому наголошується, що балтійські країни заблокували домовленість через те, що вона передбачала продовження дозволу деяким європейським компаніям і надалі працювати з росіянами. 
 
Такі винятки ЄС запровадив ще у 2022 році через нібито "складнощі з виходом із російського ринку". Проте цією схемою почали відверто зловживати для отримання політичного виправдання не припиняти бізнес з рф.
 
Провідні країни блоку, Франція та Німеччина, не були готові прибрати таку можливість із тексту підсумкового санкційного документа, тому рішення так і не було ухвалене. Але Єврокомісія обіцяла врахувати зауваження Литви та Латвії при підготовці наступного пакету обмежень. 
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