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160 українських пасажирів Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти з Італії

"Рейс повинен був полетіти вчора 09 січня в 15.00, потім о 17.00, потім о 21.00 ... "
160 українських пасажирів італійської авіакомпанії Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти в Україну через перенесення рейсу ERN275, повідомляється, що київський аеропорт Жуляни не приймає літак через борги авіакомпанії.
160 українських пасажирів Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти з Італії Facebook Володимир Беленький

Про це повідомляє юрист-консультант Консультативної місії Европейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Володимир Беленький в Facebook, передає "Економічна правда".

"Поки всі експерти зайняті розслідуванням авіакатастрофи Боїнга МАУ в Ірані, наші громадяни 160 пасажирів не можуть вже дві доби вилетіти з Італії додому.

Якби таке сталося зі SkyUp або МАУ вже 1+1 або Трк Україна показували сюжет, але тут якось всім все одно. А там люди з маленькими дітьми, колясками. За інформацією озвученою хендлінговою компанією в аеропорту Неаполя, Kyiv Sikorsky Airport (Жуляни - ЕП) не приймає літак через борги", - пише Беленький.

За його словами, спочатку авіакомпанія скасувала рейс з Одеси та інших міст в Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь - Київ, через брак альтернатив люди переїжджають з усіх міст Італії в Неаполь, щоб вилетіти.

"Рейс повинен був полетіти вчора 09 січня в 15.00, потім о 17.00, потім о 21.00 ... в результаті людей розгорнули у гейта, сказали збирати валізи, рейс скасований. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити.

Сьогодні 10 січня рейс мав вилетіти о 9 ранку, все знову дійшли до гейта і знову рейс скасували

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10 01 2020 14:00
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