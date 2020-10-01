160 українських пасажирів Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти з Італії
Про це повідомляє юрист-консультант Консультативної місії Европейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Володимир Беленький в Facebook, передає "Економічна правда".
"Поки всі експерти зайняті розслідуванням авіакатастрофи Боїнга МАУ в Ірані, наші громадяни 160 пасажирів не можуть вже дві доби вилетіти з Італії додому.
Якби таке сталося зі SkyUp або МАУ вже 1+1 або Трк Україна показували сюжет, але тут якось всім все одно. А там люди з маленькими дітьми, колясками. За інформацією озвученою хендлінговою компанією в аеропорту Неаполя, Kyiv Sikorsky Airport (Жуляни - ЕП) не приймає літак через борги", - пише Беленький.
За його словами, спочатку авіакомпанія скасувала рейс з Одеси та інших міст в Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь - Київ, через брак альтернатив люди переїжджають з усіх міст Італії в Неаполь, щоб вилетіти.
"Рейс повинен був полетіти вчора 09 січня в 15.00, потім о 17.00, потім о 21.00 ... в результаті людей розгорнули у гейта, сказали збирати валізи, рейс скасований. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити.
Сьогодні 10 січня рейс мав вилетіти о 9 ранку, все знову дійшли до гейта і знову рейс скасували
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