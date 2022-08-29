16 тисяч співаків і музикантів - в Колумбії відбувся найбільший у світі концерт

Виступ було присвячено заключній доповіді Колумбійської комісії щодо встановлення істини та примирення

У Колумбії відбувся найбільший концерт у світі.

Про це повідомляє NDTV

Захід пройшов в неділю у столиці країни Боготі. В ньому приймало участь близько 16 тисяч артистів.

Виступ було присвячено заключній доповіді Колумбійської комісії щодо встановлення істини та примирення. Комісія зі встановлення правди, створена в рамках мирної угоди 2016 року між урядом та нині демобілізованими повстанцями Революційних збройних сил Колумбії (ФАРК), мала розкрити правду про порушення прав людини, скоєних під час тривалого внутрішнього конфлікту в Колумбії.

Так, згідно з остаточним звітом, всього в 1985 - 2018 роках внаслідок конфлікту було вбито 450 664 особи, а понад 7,7 мільйона людей було переміщено (потрапили до таборів, стали біженцями тощо).