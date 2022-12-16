16-метровий акваріум розірвався у центрі Берліну. Поранено двох людей

У готелі Radisson Blu в центрі Берліну розірвався 16-метровий акваріум, у якому мешкали 1 500 екзотичних риб. Двоє людей отримали поранення.

У район Мітте, де розташований готель, направили понад 100 рятувальників. За словами працівників пожежної служби Берліну, причина інциденту досі не відома.

Поліція Берліну заявила, що на вулицю витекла велика кількість води. Карл Лібкнехт-штрасе, де розташований готель, перекрили. Усіх 400 мешканців евакуювали.

Температура повітря в столиці Німеччини різко впала в останні дні, вранці 16 грудня там було близько —7°С.