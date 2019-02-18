CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 17 лютого, середньодобова температура в Києві склала + 4,6°С.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
17 лютого в Києві стало найтеплішим за історію спостережень
Температура повітря відповідала кінцю березня
Підсніжники. Фото: igormelika.com.ua
Це рекордний показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.
Попередній рекорд 1974 року був на 0,1°С нижчим.
За кліматичною нормою зафіксована 17 лютого температура відповідає 29 березня.
Нагадаємо, що 2018 рік увійшов у десятку найспекотніших за історію спостережень у Києві. Середньорічна температура минулого року в Києві склала +9,5°С, що на 1,8°С перевищило кліматичну норму.
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18 02 2019 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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