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17 лютого в Києві стало найтеплішим за історію спостережень

Температура повітря відповідала кінцю березня
У неділю, 17 лютого, середньодобова температура в Києві склала + 4,6°С.
17 лютого в Києві стало найтеплішим за історію спостережень Підсніжники. Фото: igormelika.com.ua

Це рекордний показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

Попередній рекорд 1974 року був на 0,1°С нижчим.

За кліматичною нормою зафіксована 17 лютого температура відповідає 29 березня.

Нагадаємо, що 2018 рік увійшов у десятку найспекотніших за історію спостережень у Києві. Середньорічна температура минулого року в Києві склала +9,5°С, що на 1,8°С перевищило кліматичну норму.
 

 

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18 02 2019 15:07
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