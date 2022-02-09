185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл
Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.
Згідно з оцінками, у Польщі проживає близько 700-800 тисяч дітей з України шкільного віку.
Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч - у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.
"185 тисяч", - сказав Чарнек, відповідаючи на питання, скільки саме українських дітей пішли до польських шкіл, і додав, що це на 7 тисяч менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.
За словами міністра, велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно.
"Дистанційне навчання в Україні триватиме і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні", – сказав очільник Міносвіти Польщі. "Решта дітей навчаються дистанційно або повертаються в Україну, або перебувають в іншій країні", - сказав він.
Чарнек також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.
Раніше повідомлялось, що в Україні внесли зміни у шкільну програму у зв’язку зі збройною агресією Росії.
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