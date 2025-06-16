Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

187 000 українців отримали відстрочку від депортації з США через війну

16 червня 2025, 12:02
187 000 українців отримали відстрочку від депортації з США через війну
Водночас радіти поки рано, зазначає видання.

У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

Про це пише Forbes.

У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками U4U. Це означало:

  • жодних дозволів на роботу
  • жодного надання притулку
  • жодних рішень про тимчасовий статус захисту (TPS)
  • жодних грін-карт

"Це залишило понад 187 000 українських біженців у небезпечному правовому глухому куті. Багато хто не зміг продовжити документи або продовжити роботу - деякі навіть були піддані процедурі депортації", - пише Forbes.

Однак 28 травня федеральний суд США постановив, що це заморожування незаконне, і наказав Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) відновити обробку заяв. 9 червня Служба громадянства та імміграції США (USCIS) випустила внутрішні інструкції, в яких співробітникам було сказано відновити роботу над накопиченими справами.

За даними Forbes, було схвалено понад 236 000 спонсорських заявок для U4U і понад 187 000 українців прибули до США за програмою. За оцінками, 103 700 українців мають право на повторну реєстрацію тимчасового статусу захисту, ще десятки тисяч перебувають в очікуванні заяв на отримання притулку або грін-карти.

З рішенням суду українці в США можуть подати заявку на:

  • дозволи на роботу (нові та продовжені)
  • тимчасовий статус захисту (TPS)
  • притулок
  • повторний тимчасовий гуманітарний дозвіл на в'їзд (для продовження терміну перебування)
  • грін-карти (зміна статусу)

Заявки будуть розглянуті після додаткової перевірки на безпеку. Раніше скасовані співбесіди тепер можуть бути перенесені.

Водночас радіти поки рано, зазначає видання.

Уряд може подати апеляцію, що може відтермінувати або скасувати рішення. Також тривають затримки в обробці заяв, при тому, що навіть до заморозки час очікування був довгим. Також Міграційна служба поки що не робила офіційної публічної заяви про зміни.

СШАвійнабіженцідепортація

Останні матеріали

Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О’Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється