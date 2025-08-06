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18 країн ЄС подали заявки на кредити для закупівлі зброї для України

06 серпня 2025, 14:54
18 країн ЄС подали заявки на кредити для закупівлі зброї для України
Загалом на оборонні кредити було виділено 150 млрд євро.

Загалом 18 країн Європейського Союзу звернулися по кредити в межах нової програми SAFE, щоб закупити зброю для України та посилити власну обороноздатність. Серед лідерів за обсягом заявлених коштів - Польща, Франція та Італія.

Про це повідомляє портал Euractiv.

Нова європейська програма оборонних позик SAFE, Security Assistance Facility for Europe, яка передбачає до 150 млрд євро на посилення оборонного потенціалу ЄС, за кілька тижнів з маловідомого інструменту перетворилася на надзвичайно затребуваний механізм.

Станом на зараз 18 країн-членів ЄС офіційно подали заявки на загальну суму близько 127 млрд євро, і очікується, що до програми приєднаються й інші держави. SAFE дозволяє фінансувати, зокрема, спільні закупівлі боєприпасів і ракет для України, що стало додатковим стимулом для учасників.

Найбільший кредитний запит подала Польща — на 45 млрд євро. Франція планує позичити 15–20 млрд, Італія — близько 15 млрд, Литва — до 8,76 млрд, Естонія — 3,6 млрд, Болгарія — до 3,5 млрд, Греція — 1,2 млрд, Іспанія — 1 млрд.
Румунія розглядає запит на 10 млрд, а Бельгія — до 11 млрд євро.

Ще низка країн — Чехія, Латвія, Португалія, Хорватія та Угорщина — також подали заявки, але не оприлюднили їхніх деталей. Кіпр і Фінляндія поки визначаються з обсягами запозичень.

Водночас Австрія, Словенія та Данія ще не ухвалили остаточних рішень. Деякі держави, зокрема Німеччина, Люксембург і Швеція, не планують брати кредити, але беруть участь у спільних оборонних контрактах.

У Єврокомісії нагадали, що запити на участь у програмі SAFE можна подавати протягом літа.

У травні 2025 року країни ЄС офіційно погодили створення інструменту SAFE, який дозволяє залучити до 150 млрд євро кредитних ресурсів для інвестицій в оборонну промисловість держав-членів.

Кошти планують залучати на фінансових ринках і спрямовувати на швидке нарощування оборонних потужностей у Європі. Фінансування надаватиметься на основі національних планів країн-членів ЄС.

 

Євросоюзпідтримка України

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