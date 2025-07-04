18 пакет санкцій проти кремля незабаром ухвалять: зі Словаччиною домовились – ЗМІ

Братислава отримала необхідні запевнення від Європейської комісії.

Черговий 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти рф можуть ухвалити найближчим часом.

Пакет блокувала Словаччина, але схоже, що з Братиславою вдалося домовитися, повідомляє у дописі кореспондента "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк.

"Схоже, що Словаччина сьогодні отримала необхідні запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до кінця 2027 року. Це може призвести до схвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії найближчим часом", - припустив він, - йдеться у постиі.

Він додав, що Євросоюзу вдалося домовитися зі Словаччиною, яка вимагала врахувати її "потреби" під час процесу відмови від російської енергетики, яка запланована у санкційному пакеті.

Також вчора президент Європейської ради анонсував ухвалення невдовзі 18-го пакету санкцій проти рф.