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18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня – Єврокомісія

05 серпня 2025, 17:05
18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня – Єврокомісія
Фото: з відкритих джерел
Також ЄС працює над новими санкціями.
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, затверджений ще 18 липня, вступить в силу до кінця поточного тижня.
 
Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди",  повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста.
 
Вступ в силу 18-го пакета санкцій ЄС проти рф відбудеться до кінця цього тижня, наголосила речниця Єврокомісії.
 
"18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся", – повідомила Подеста.
 
Вона додала, що наразі Єврокомісія "повністю зосереджена на виконанні санкційних пакетів, які ми вже ухвалили". 
 
"Санкції – це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу", – розповіла речниця Єврокомісії.
 
Аріана Подеста заявила також, що комісія "працює над майбутніми санкціями, щоб чинити ще більший тиск на росію".
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