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ПОЛІТИКА

€1 мільярд на швидке відновлення України — фон дер Ляєн

04 лютого 2023, 11:09
€1 мільярд на швидке відновлення України — фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Європейська Комісія виділить €1 мільярд євро на забезпечення швидкого відновлення доріг, шкіл, шпиталів в Україні, сказала Урсула фон дер Ляєн.

Про це вчора заявила Президентка ЄК на прес-конференції за результатами Саміту Україна - ЄС, зазначає Укрінформ


Європейська Комісія виділить 1 мільярд євро на забезпечення швидкого відновлення шкіл, шпиталів в Україні. Вже створений спеціальний секретаріат для координації процесу. 


Урсула фон дер Ляєн зазначила, що, крім відновлення зруйнованих будівель, що спричинено ударами армії рф, також треба відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги в Україні. 

"Саме тому ми починаємо з швидкого відновлення. Це частина більш комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перший мільярд буде надано для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, тож ми можемо почати негайно" - сказала Президентка Єврокомісії.

 
ЄврокомісіяУкраїнаФон дер Ляєн

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