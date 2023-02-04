€1 мільярд на швидке відновлення України — фон дер Ляєн

Європейська Комісія виділить €1 мільярд євро на забезпечення швидкого відновлення доріг, шкіл, шпиталів в Україні, сказала Урсула фон дер Ляєн.

Про це вчора заявила Президентка ЄК на прес-конференції за результатами Саміту Україна - ЄС, зазначає Укрінформ

Європейська Комісія виділить 1 мільярд євро на забезпечення швидкого відновлення шкіл, шпиталів в Україні. Вже створений спеціальний секретаріат для координації процесу.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що, крім відновлення зруйнованих будівель, що спричинено ударами армії рф, також треба відновити школи, шпиталі, лікарні, дороги в Україні.

"Саме тому ми починаємо з швидкого відновлення. Це частина більш комплексного процесу відбудови. Я готова оголосити, що перший мільярд буде надано для забезпечення відновлення. Ми вже маємо спеціальний секретаріат, який працює і починає координувати ці процеси, тож ми можемо почати негайно" - сказала Президентка Єврокомісії.