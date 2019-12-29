2019 рік став рекордним за кількістю масових вбивств у США

У 2019 році в США відбулася найбільша кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років. Про це свідчать дані спільного дослідження Associated Press, USA Today і Північно-Східного університету.

За їхніми даними, всього за цей рік в США було скоєно 41 масове вбивство (вбивство чотирьох або більше осіб без врахування злочинця). З них 33 були масовими розстрілами. В результаті атак загинули 211 осіб, передає LB.ua.

Видання зазначає, що в більшості випадків злочинці і жертви були знайомі - масові вбивства відбувалися в результаті сімейних сварок, конфліктів, пов'язаних із злочинними бандами, наркотиками, а також відбувалися на ґрунті ненависті до колег або членів сім'ї. У багатьох випадках мотив злочинця встановити не вдалося.

Дев'ять масових розстрілів відбулося в громадському місці, решта - в будинках, на робочому місці або в барі. Масові вбивства були зафіксовані майже в половині американських штатів, причому найбільше - у Каліфорнії, де, за словами агентства, діють одні з найбільш суворих законів про зброю.

Агентство почало вести відповідну статистику в 2006 році, однак дослідникам не вдалося виявити такої самої кількості масових убивств як мінімум з 1970-х років. За кількістю загиблих рекордним залишається 2017 рік, коли у Лас-Вегасі сталася найбільш смертоносна масова стрілянина в сучасній історії США.

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