2023-й став найсмертоноснішим для мігрантів за 10 років – ООН

Торік зафіксували щонайменше 8565 смертей на міграційних маршрутах у всьому світі.

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що 2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів з 2014-го.

Про це пише Німецька хвиля.

Торік зафіксували щонайменше 8565 смертей на міграційних маршрутах у всьому світі.

“Кількість загиблих у 2023 році трагічно зросла на 20% порівняно з 2022 роком, що підкреслює нагальну потребу в діях, щоб запобігти подальшій втраті людей”, − йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ), яка посилається на дані організації "Зниклі мігранти".

Торішня кількість загиблих перевищила попередній рекорд – 8084 людини.

У МОМ заявили, що відсутність безпечних, регульованих шляхів змушує тисячі людей обирати небезпечні міграційні шляхи. Йдеться, зокрема, про Середземне море, де у 2023 році загинули щонайменше 3129 осіб, які намагалися дістатися Європи. Ця цифра є найвищою на маршруті з 2017 року.

Велику кількість смертей мігрантів зареєстрували в Африці − 1866 та Азії − 2138. В Африці багато смертельних інцидентів сталися в пустелі Сахара та на морському шляху до Канарських островів Іспанії. В Азії загинула велика кількість мусульман-рохінджа з М'янми та афганських біженців.

Понад половина загиблих мігрантів у 2023 році втопилася. 9% смертей були спричинені ДТП, а 7% − насильством.

З початку 2024 року вже загинули 512 мігрантів.