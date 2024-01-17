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2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба – Кулеба

17 січня 2024, 14:57
2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба – Кулеба
Фото: з вільних джерел
Для цього потрібно забезпечити Україну літаками F-16, ракетами великої дальності та безпілотниками.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетом у 2024 році не дати рф домінувати в повітряному просторі, для цього Україні потрібні винищувачі F-16.

Про це він заявив у рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"І у 2024 році, звісно, пріоритет - скинути росію з неба, тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. А для цього потрібно забезпечити Україну літаками F-16, ракетами великої дальності, безпілотниками. Україна значно наростила виробництво дронів і, звісно ж, радіоелектронної боротьби. Тож якщо все це буде, ми продовжимо перемагати і будемо продовжувати звільняти", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що 2022 року Силам оборони України вдалося звільнити 50% захоплених окупантами територій, а 2023- го - Україна витіснила російський Чорноморський флот рф зі своїх територіальних вод.

"І це дало нам змогу відновити "зерновий коридор", який не залежить від росії і може функціонувати самостійно", - зазначив голова МЗС.

Кулебавійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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