Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

2024-й став найкривавішим роком за кількістю конфліктів після Другої світової – The Times

11 червня 2025, 13:41
2024-й став найкривавішим роком за кількістю конфліктів після Другої світової – The Times
джерело dsns_telegram
Аналітики зафіксували 61 державний конфлікт, з яких 11 переросли у повномасштабні війни з понад тисячею бойових загиблих кожна.

2024 рік став найбільш нестабільним за кількістю збройних конфліктів за всю історію після 1945 року. Про це йдеться в новому дослідженні Програми даних про конфлікти Уппсальського університету (UCDP).

Про це пише The Times.

Аналітики зафіксували 61 державний конфлікт, з яких 11 переросли у повномасштабні війни з понад тисячею бойових загиблих кожна.

Найкривавішим конфліктом року залишилася війна росії проти України: понад 76 000 загиблих у бойових діях у 2024 році — найвищий показник серед усіх воєн світу. За рівнем смертності український театр бойових дій випереджає навіть конфлікти на Близькому Сході та в Африці.

Загалом від "організованого насильства" у 2024 році загинуло близько 160 000 людей. Це четвертий за кількістю втрат рік з часу геноциду в Руанді (1994) і другий за рівнем активності після 2022 року.

Ситуація для цивільного населення стала ще тривожнішою: щонайменше 13 900 цивільних були вбиті навмисно, що на 31% більше, ніж у 2023 році. У деяких конфліктах, як-от у секторі Гази, цивільні становлять до 98% загиблих.

"Ми спостерігаємо стрімке зростання міждержавних конфліктів і ситуацій, де уряди підтримують озброєні угруповання за межами власної країни", — зазначає старший аналітик UCDP Шон Дейвіс.

Він підкреслює, що це "тривожна тенденція", яка сприяє зростанню жертв серед мирного населення.

війнаДруга світова2024 рік

Останні матеріали

Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється