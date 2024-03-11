"20 днів у Маріуполі" виграв "Оскар" – вперше в історії українського кіно

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар-2024".

Українська стрічка отримала перемогу у категорії "Найкращий документальний фільм".

Це перша перемога українського фільму на головній кінопремії світу, яку вручає Американська академія кінематографічних наук і мистецтв.

"Я вдячний. Але напевно я буду перший режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо зробити так, що правда переважить. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!", - сказав режисер фільму Мстислав Чернов.

"20 днів у Маріуполі" включає кадри, які Мстислав Чернов і його колеги-журналісти Associated Press зняли протягом 20 днів облоги українського міста на початку повномасштабного вторгнення росії. В ньому показані злочини російської армії в Україні, які свого часу шокували світ: обстріл пологового будинку, масові вбивства мирних жителів, гуманітарна катастрофа у місті.

Повідомляють, що в росії вимкнули трансляцію на оголошенні документальних фільмів.