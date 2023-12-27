20% флоту російської федерації вже немає – Данілов

Серед знищених суден – великі десантні кораблі.

Україна хотіла б мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення від ворога території. Але паралельно з цим відбувалися важливі події на Чорному морі.

Про це у інтерв'ю Голосу Америки розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Україні вдалося знищити майже чверть російського флоту. Зокрема, великих десантних кораблів.

"Щодо цієї ситуації, то 20% флоту російської федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "москва"", – сказав він.

Данілов додав, що Крим є вкрай важливим для України, як і решта територій.

"Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які би вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", – сказав він.