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20-річна дівчина кинулася під поїзд у Харкові

Вона отримала смертельні травми
Поліція встановлює обставини загибелі 20-річної дівчини в Новобаварському районі Харкова.
20-річна дівчина кинулася під поїзд у Харкові Двоповерховий потяг. Фото: tsn.ua

Попередньо встановлено, що дівчина вибігла на рейки перед рухомим поїздом і отримала смертельні травми, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомлення про те, що на станції "Новоселівка" потягом сполученням Харків-Київ смертельно травмована 20-річна жінка, надійшло в поліцію 13 березня о 18:40.

Інформація про подію зареєстрована в журналі заяв та повідомлень Новобаварського відділу поліції.

Нагадаємо, що у потязі 357К сполученням Київ - Рахів 22 грудня на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка.

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13 03 2019 23:09
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