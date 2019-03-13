CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція встановлює обставини загибелі 20-річної дівчини в Новобаварському районі Харкова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20-річна дівчина кинулася під поїзд у Харкові
Вона отримала смертельні травми
Двоповерховий потяг. Фото: tsn.ua
Попередньо встановлено, що дівчина вибігла на рейки перед рухомим поїздом і отримала смертельні травми, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Повідомлення про те, що на станції "Новоселівка" потягом сполученням Харків-Київ смертельно травмована 20-річна жінка, надійшло в поліцію 13 березня о 18:40.
Інформація про подію зареєстрована в журналі заяв та повідомлень Новобаварського відділу поліції.
Нагадаємо, що у потязі 357К сполученням Київ - Рахів 22 грудня на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка.
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13 03 2019 23:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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