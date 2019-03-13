20-річна дівчина кинулася під поїзд у Харкові

Поліція встановлює обставини загибелі 20-річної дівчини в Новобаварському районі Харкова.

Попередньо встановлено, що дівчина вибігла на рейки перед рухомим поїздом і отримала смертельні травми, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомлення про те, що на станції "Новоселівка" потягом сполученням Харків-Київ смертельно травмована 20-річна жінка, надійшло в поліцію 13 березня о 18:40.

Інформація про подію зареєстрована в журналі заяв та повідомлень Новобаварського відділу поліції.

Нагадаємо, що у потязі 357К сполученням Київ - Рахів 22 грудня на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка.