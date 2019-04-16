224 тисячі зіпсованих бюлетенів: у ЦВК розповіли, що люди робили з документом
"За нашими підрахунками, за результатами виборів 31 березня 224 тис. 600 бюлетенів визнані недійсними", - казала Сліпачук, повідомляє "Укрінформ".
Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – “це і велика праця багатьох людей, і гроші”.
"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", - додала голова ЦВК.
Сліпачук також повідомила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців "не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також – бути більш чемними і розуміти, що вибори – це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях".
"Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування", - зауважила голова ЦВК.
Вона наголосила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні виборчої дільниці, а розповісти за власним бажанням про своє волевиявлення він може за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.
Нагадаємо, що у дев'яти виборчих округах з виборів Президента неукомплектовані низка дільничних виборчих комісій.
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