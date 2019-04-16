224 тисячі зіпсованих бюлетенів: у ЦВК розповіли, що люди робили з документом

"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата"

За результатами виборів Президента України 31 березня 2019 року 224 тисячі 600 бюлетенів визнані недійсними.

"За нашими підрахунками, за результатами виборів 31 березня 224 тис. 600 бюлетенів визнані недійсними", - казала Сліпачук, повідомляє "Укрінформ".

Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – “це і велика праця багатьох людей, і гроші”.

"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", - додала голова ЦВК.

Сліпачук також повідомила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців "не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також – бути більш чемними і розуміти, що вибори – це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях".

"Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування", - зауважила голова ЦВК.

Вона наголосила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні виборчої дільниці, а розповісти за власним бажанням про своє волевиявлення він може за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.

Нагадаємо, що у дев'яти виборчих округах з виборів Президента неукомплектовані низка дільничних виборчих комісій.