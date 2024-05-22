Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

22 тисячі військових ЗСУ пройшли підготовку в Польщі – міністр оборони

22 травня 2024, 15:55
22 тисячі військових ЗСУ пройшли підготовку в Польщі – міністр оборони
Навчання військових відбулося у рамках європейської ініціативи.

У межах європейської ініціативи армія Польщі сама або разом із партнерами підготувала 22 тисячі українських військових.

Про це у Сеймі Польщі у межах виступу щодо стану безпеки країни заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає  Укрінформ.

"30% українських військових, підготовлених в межах європейської ініціативи, пройшли вишкіл у Польщі. Це 16 тис. військових. А в межах спільних дій йдеться загалом про 22 тис. військовослужбовців, підготовлених польською армією", - розповів він.

За його словами, військова та гуманітарна допомога Польщі Україні "не підлягає дискусії".

"Вона не підлягає дискусії з двох причин. Перша причина – цивілізаційна. Якщо бомби летять на ясла, садки, лікарні й житлові будинки, то ми як західна цивілізація не можемо на це погоджуватися, відтак допомагатимемо у гуманітарному плані. А у військовому плані – оскільки в Україні вирішується справа безпеки Польщі: або там вдасться затримати Росію, або сценарії будуть гіршими для Польщі", - наголосив Косіняк-Камиш.

На зауваження із сесійної зали, що питання допомоги Україні є суперечливим, польський міністр оборони відповів, що дискусійними є не військові питання у відносинах з Києвом.

"Економічні справи є дискусійними. Тут треба і ми твердо ставитимемо свої умови, оскільки солідарність вимагає руху в обидві сторони. Не лише давання, але теж й очікування. І ми очікуємо на партнерський підхід з боку українців", - резюмував він.

Польщаміністр оборонивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється