22 тисячі військових ЗСУ пройшли підготовку в Польщі – міністр оборони

Навчання військових відбулося у рамках європейської ініціативи.

У межах європейської ініціативи армія Польщі сама або разом із партнерами підготувала 22 тисячі українських військових.

Про це у Сеймі Польщі у межах виступу щодо стану безпеки країни заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

"30% українських військових, підготовлених в межах європейської ініціативи, пройшли вишкіл у Польщі. Це 16 тис. військових. А в межах спільних дій йдеться загалом про 22 тис. військовослужбовців, підготовлених польською армією", - розповів він.

За його словами, військова та гуманітарна допомога Польщі Україні "не підлягає дискусії".

"Вона не підлягає дискусії з двох причин. Перша причина – цивілізаційна. Якщо бомби летять на ясла, садки, лікарні й житлові будинки, то ми як західна цивілізація не можемо на це погоджуватися, відтак допомагатимемо у гуманітарному плані. А у військовому плані – оскільки в Україні вирішується справа безпеки Польщі: або там вдасться затримати Росію, або сценарії будуть гіршими для Польщі", - наголосив Косіняк-Камиш.

На зауваження із сесійної зали, що питання допомоги Україні є суперечливим, польський міністр оборони відповів, що дискусійними є не військові питання у відносинах з Києвом.

"Економічні справи є дискусійними. Тут треба і ми твердо ставитимемо свої умови, оскільки солідарність вимагає руху в обидві сторони. Не лише давання, але теж й очікування. І ми очікуємо на партнерський підхід з боку українців", - резюмував він.