23-24 лютого повітряні сили очікують провокацій від росії — Ігнат

Повітряні сили Збройних сил України чекають на можливі провокації рф 23-24 лютого, українські військові в посиленому бойовому чергуванні.

Про це розказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для в ефірі одній з радіостанцій.

Джерело Радіо Донбас.Реалії.

"Вони постійно спішать щось довести своєму фюреру, чи він сам хоче довести щось своєму народу. До певних дат ми вже звикли, що йде це (обстріли). Тут вже бачите - терміни починають тиснути. Вони хочуть десь до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От, можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні усіма типами озброєння. Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано, тому що уже все перепробував. У нього лише один аргумент – залякувати Україну і світ якоюсь "зброєю апокаліпсису", сказав Ігнат.

На питання, коли можливі масштабні обстріли росії, Ігнат відповів: "Можна прогнозувати, що 23-24 число, це сакральні дати. Готуємось уже на кожен день".

Речник повітряних сил ЗСУ додав, що захисникам хотілося б збивати 100% ворожих ракет, але це не вдається зробити, бо в Україні великі території, а засобів ППО мало.

Після масованих атак українська техніка одразу знову готується до наступного відбиття, сказав Ігнат і додав:

“Україна наразі не може збивати ракети Х-22, Онікс та Х-31: lля цих ракет потрібні ЗРК Patriot, PAC-3, SAMP/T".

росія має в запасі ще багато С-300 та Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101, додав Юрій Ігнат.