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25% іммігрантів у Німеччині думають про виїзд – соцопитування

11 червня 2025, 20:44
25% іммігрантів у Німеччині думають про виїзд – соцопитування
Фото: З вільних джерел
Серед опитаних були і українці.

Чверть іммігрантів у ФРН думають про повернення у рідну країну або виїзд в інше місце і таких багато серед висококваліфікованих спеціалістів.

Про це повідомляє Tagesschau, посилаючись на результати дослідження Інституту досліджень працевлаштування.

Опитування показало, що 26% працюючих у Німеччині іммігрантів думають про виїзд, але лише 3% уже мають конкретні плани для реалізації цієї ідеї. 

Частка тих, хто думає про повернення або переїзд, висока серед людей з вищою освітою і іммігрантів з Європи. 

Причинами цього називають особисті мотиви, податковий тиск, бюрократію і невдоволення політичними тенденціями. 

В разі особистих причин, то часто мова йде про об’єднання з родиною, а ті, хто думають про виїзд не в рідну країну, часто пояснюють це економічною ситуацією і кар’єрними планами.   

Крім того, ті, хто думають про виїзд, часто планують повертатися до Польщі, Румунії, Туреччини та України, а серед іммігрантів, які думають про новий переїзд не в рідну країну, ціляться на Швейцарію, США та Іспанію. 

"Якраз ті іммігранти, які приїхали з метою працевлаштування чи навчання, які краще освічені, більш економічно успішні і добре вивчили мову, частіше, ніж решта, думають про виїзд чи кажуть, що мають конкретні плани еміграції", – сказав дослідник Інституту Лукас Ольбріх. 

Він додав, що це "саме ті, кого потребує Німеччина, щоб забезпечити собі кваліфікованих працівників". 

"Біженці також згадують про досвід дискримінації як один з важливих факторів", – кажуть аналітики. 

Проте  7% опитаних планують і далі залишатися у Німеччині. 

Дослідження базується на онлайн-опитуванні близько 50 тисяч іммігрантів, збір даних проводився протягом грудня 2024 – квітня 2025 року. 

 

 
Німеччинаімміграція

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