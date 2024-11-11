2% ВВП на оборону вже недостатньо – Бербок

Про це говорив ще за своєї першої каденції президент США Дональд Трамп.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок приєдналася до лідерів, які вважають, що країнам НАТО варто задуматися про більші витрати на оборону, аніж теперішній цільовий показник 2%.

Про це повідомляє інформаційна програма Tagesschau.

Бербок у виступі на тематичній конференції заявила, що витрати на оборону на рівні 2% ВВП за теперішніх обставин вже не будуть достатніми.

Також міністерка акцентувала, що це буде "у власних безпекових інтересах" європейських держав.

Раніше Дональд Трамп, який знову повернеться до Білого дому, часто критикував Німеччину за недостатні витрати на оборону під час його першої президентської каденції та погрожував через це виходом США з НАТО.

Крім того, Бербок у своєму виступі наголосила на важливості військової підтримки України, а також говорила про необхідність для Європи нарощувати і об’єднувати свої власні оборонні спроможності.