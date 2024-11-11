Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

2% ВВП на оборону вже недостатньо – Бербок

11 листопада 2024, 18:06
2% ВВП на оборону вже недостатньо – Бербок
Фото: РБК-Україна
Про це говорив ще за своєї першої каденції президент США Дональд Трамп.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок приєдналася до лідерів, які вважають, що країнам НАТО варто задуматися про більші витрати на оборону, аніж теперішній цільовий показник 2%.

Про це повідомляє інформаційна програма Tagesschau.

Бербок у виступі на тематичній конференції заявила, що витрати на оборону на рівні 2% ВВП за теперішніх обставин вже не будуть достатніми.

Також міністерка акцентувала, що це буде "у власних безпекових інтересах" європейських держав.

Раніше  Дональд Трамп, який знову повернеться до Білого дому, часто критикував Німеччину за недостатні витрати на оборону під час його першої президентської каденції та погрожував через це виходом США з НАТО. 

Крім того, Бербок у своєму виступі наголосила на важливості військової підтримки України, а також говорила про необхідність для Європи нарощувати і об’єднувати свої власні оборонні спроможності.

 

Останні матеріали

Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється