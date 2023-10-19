30 тисяч цивільних українців зникли безвісти – міжнародна комісія

Бомбергер додала, що ці цифри продовжують зростати.

За даними міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, відомо про 30 тисяч зниклих цивільних українців від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомила генеральна директорка Міжнародної комісії зі зниклих безвісти Кетрін Бомбергер у коментарі Суспільному.

"Наразі це приблизно 30 тисяч осіб. І це тільки цивільні особи. І зараз я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри та що вони означають", — сказала Бомбергер.

Вона уточнила, що це число може включати: