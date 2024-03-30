31 березня Болгарія і Румунія частково приєднаються до Шенгенської зони

Із грудня минулого року обидві держави-члени вжили всіх необхідних заходів для безперешкодного застосування шенгенських правил.

31 березня Болгарія та Румунія стануть членами Шенгенської угоди: шенгенські правила застосовуватимуться в обох державах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що приєднання цих двох держав до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю.

"Завтра важливий день: Болгарія та Румунія приєднуються до Шенгенської сім’ї. Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, об’єднанішу Європу для всіх наших громадян", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Із грудня минулого року обидві держави-члени вжили всіх необхідних заходів для безпешкодного застосування шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

Також між державами-членами вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину та Словаччину, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції.

Це дозволить спільно та стабільно вирішувати пов’язані виклики, в тому числі щодо транскордонної злочинності.Згодом Раді потрібно буде ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди.