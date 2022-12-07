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CУСПІЛЬСТВО

3 млрд доларів з афганського фонду НАТО може отримати Україна – Politico

07 грудня 2022, 16:14
3 млрд доларів з афганського фонду НАТО може отримати Україна – Politico
Фото: РБК-Україна
НАТО може перерозподілити кошти з фонду, який раніше створювали для Афганістану. Їх хочуть направити Україні.
Про це повідомляє Politico.
 
Видання зазначає, що мова йде про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Національної армії Афганістану. Західні чиновники розповіли, що країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з 3,4 млрд доларів, а така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.
 
За даними ЗМІ, ці кошти можуть у короткочасній перспективі вирішити питання допомоги Україні на тлі високої інфляції та здорожчання енергоносіїв в Європі.
 
"Це також могло б послабити напругу всередині Альянсу у вирішальний момент війни – в той час, коли єдність НАТО є ключовою", – йдеться у повідомленні.
 
Один зі співрозмовників видання повідомив, що чиновники НАТО понад місяць обговорювали можливість використання афганських коштів для України, в тому числі й під час жовтневої зустрічі в Брюсселі.
 
Фонд наразі заморожений, але Альянс працює над розробкою механізму повернення чи перенаправлення коштів. Кожна країна сама має вирішити долю грошей. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх коштів для України.
АфганістанНАТОвійськова допомога

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