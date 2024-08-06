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CУСПІЛЬСТВО

40 музеїв у Франції стали жертвами кібератаки з вимогою викупу

06 серпня 2024, 12:29
40 музеїв у Франції стали жертвами кібератаки з вимогою викупу
Фото: з вільного доступу
У відомстві зазначили, що інцидент не впливає на інформаційні системи, задіяні в проведенні Олімпійських і Паралімпійських ігор.

У Франції близько сорока музеїв, в тому числі Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача.

Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на французьке Національне агентство з безпеки інформаційних систем (Anssi).

У відомстві зазначили, що інцидент не впливає на інформаційні системи, задіяні в проведенні Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Прокуратура Парижа повідомила, що 4 серпня "відділ по боротьбі з кіберзлочинністю (J3) був поінформований про атаку на інформаційну систему Grand Palais, яка централізує дані близько сорока музеїв, з метою вимагання викупу".

Наразі проводиться розслідування інциденту.

Програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, яке проникає в комп'ютерні системи, збирає дані, а потім блокує їх під шаром захисту. Кіберзлочинці зазвичай вимагають викуп в обмін на повернення даних або запобігання їх розголошенню.

Франціямузеїкібератака

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