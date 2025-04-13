40 порушень виявили на затриманому Естонією танкері "тіньового флоту" рф

Танкер Kiwala затримали у Фінській затоці без прапора будь-якої країни

Департамент транспорту перевірив танкер Kiwala і виявив 40 порушень. У зв'язку із цим судну заборонено продовжувати шлях до усунення всіх недоліків.

Про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу департаменту.

"Весь вчорашній день інспектори Департаменту транспорту перевіряли судно та зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо дозволити судну продовжувати рух – не забезпечена ні безпека судноплавства, ні екологічна безпека", – заявив директор морської служби Департаменту транспорту Крістян Труу.

За даними транспортної влади, із 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Більшість із них (23 порушення) стосувалися документації, решта – системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних несправностей.

"Однією з серйозних проблем є також підозра, що у судна відсутній прапор держави, що означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в рамках своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку судна, яке не має прапора", – пояснив Труу.

Наразі судно знаходиться у Муузі під охороною Військово-морських сил. Після усунення як документальних, так і технічних порушень та повторної перевірки Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху.