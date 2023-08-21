Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

40-річний економічний бум Китаю закінчився – WSJ

21 серпня 2023, 14:51
40-річний економічний бум Китаю закінчився – WSJ
Фото: з вільного доступу
Закредитованість країни і руйнування відносин із Заходом призвело до того, що економічне зростання Китаю різко сповільнилося і загрожує перетворитися на затяжну стагнацію.

Економічна модель, яка вивела країну з бідності до статусу великої держави, здається зламаною, і скрізь помітні ознаки лиха.

Про це пишуть економічні оглядачі газети The Wall Street Journal.

"Протягом десятиліть Китай живив свою економіку, інвестуючи в заводи, хмарочоси та дороги. Модель спричинила надзвичайний період зростання, який вивів Китай з бідності та перетворив його на світового гіганта, чия експортна майстерність охопила весь світ", - ідеться в статті.

Однак сьогодні ця економічна модель себе вичерпала, вважають аналітики. 

Закредитованість країни і руйнування відносин із Заходом призвело до того, що економічне зростання Китаю різко сповільнилося і загрожує перетворитися на затяжну стагнацію, подібну до тієї, що Японія переживає з початку 1990-х, пише WSJ. 

Вони зазначають, що в Пекіна закінчуються можливості для розширення інфраструктури, у деяких частинах Китаю розташовані мости й аеропорти, які мало використовуються, мільйони квартир пустують, а окупність інвестицій різко знизилася.

Як приклад непотрібних витрат видання наводить будівництво нового карантинного об'єкту COVID-19 розміром майже з три футбольні поля в провінції Юньнань, попри те що Китай припинив свою політику "нульового COVID" кілька місяців тому.

Як вважають аналітики, на ринку нерухомості Китаю надувається бульбашка, яка може луснути будь-якої миті. Згідно з дослідженням Південно-Західного університету фінансів та економіки Китаю, 2018 року кожна п'ята квартира в містах Китаю, або щонайменше 130 млн одиниць, не були зайняті. У зв'язку з падінням попиту і зростанням інфляції багато забудовників у країні опинилися на межі банкрутства.

Крім непотрібних витрат китайська економіка зіткнулася з несприятливою демографічною ситуацією.

Також наголошується на "зростаючому розриві" зі США та їхніми союзниками, що ставить під загрозу іноземні інвестиції в країну. 

"Це може бути не просто період економічної слабкості, а захід довгої епохи", - зазначають автори WSJ.

Крім того, лондонська Capital Economics вважає, що трендове зростання в Китаї сповільнилося з 5% у 2019 році до 3% і впаде приблизно до 2% у 2030 році. За таких темпів Китаю не вдасться досягти поставленої Сі Цзіньпіном у 2020 році мети подвоїти розмір економіки до 2035 року, зазначає WSJ.

"Це ускладнить вихід Китаю з-поміж країн із ринком, що формується, із середнім рівнем доходу і може означати, що Китай ніколи не обганяє США як найбільша економіка світу, що є давньою амбіцією Пекіна", - ідеться в статті.

Сьогодні ж китайська економіка продовжує працювати в борг, зазначає видання.

Згідно з даними Банку міжнародних розрахунків, загальний борг, зокрема борг різних рівнів уряду і державних компаній, зріс майже до 300% ВВП Китаю станом на 2022 рік, перевищивши рівень США і збільшившись із менш ніж 200% у 2012 році. При цьому більшу частину боргу взяли на себе китайські міста. 

економікаКитай

Останні матеріали

путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється