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43 тисячі українських воїнів загинули за час повномасштабної війни – Зеленський

08 грудня 2024, 13:44
43 тисячі українських воїнів загинули за час повномасштабної війни – Зеленський
російські втрати перевищують 750 тисяч осіб.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових.

Про це він написа в Telegram-каналі

"Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили...

Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас.

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію", - йдеться в дописі. 

В той же час, російські втрати перевищують 750 тисяч осіб – 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.

Глава держави додав, що росія з вересня 2024 року втрачає людей на полі бою щонайменше 5 до 1.

Крім того, в полоні в росії знаходяться тисячі військових та цивільних, частина з яких ще з 2014 року, а також депортовані діти.

 
війна в Україні

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