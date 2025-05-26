450 млн європейців не мають просити 340 млн американців про захист – Єврокомісар

Європі важливо інвестувати у власну оборонну промисловість.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликає держави ЄС готуватися до зменшення військової присутності США на континенті і самостійно посилювати оборонні спроможності.

Про це інформує литовський мовник LRT.

Єврокомісар додав, що у довгостроковій перспективі присутність США в європейській обороні зменшиться, адже американці більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми маємо усвідомлювати постійне зменшення участі США в європейській безпеці і бути готовими взяти на себе відповідальність", – зазначив Кубілюс.

За його словами, важливо інвестувати у власну оборонну промисловість і потрібно стратегічного лідерства в Європі.

"Я постійно повторюю цифри: 450 мільйонів європейців не повинні благати 340 мільйонів американців захистити Європу від 140 мільйонів росіян, які не можуть впоратися з 38 мільйонами українців", – підсумував політик.

"Це вимагає дуже чіткого стратегічного розуміння від лідерів і глав держав, а також реальних рішень… Ми маємо розвивати власне виробництво. Це наше спільне завдання, і ми над цим працюємо", – додав він.

Кубілюс також застеріг від хаотичного розриву в трансатлантичних відносинах і закликав до поступового та зваженого підходу в реформуванні європейської системи безпеки.

"Є ще багато питань, але ми маємо підходити до них поступово, бо набагато гірше бути непідготовленими або вступити в гнівне і хаотичне розлучення з американцями", – підсумував він.