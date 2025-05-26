Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

450 млн європейців не мають просити 340 млн американців про захист – Єврокомісар

26 травня 2025, 12:42
450 млн європейців не мають просити 340 млн американців про захист – Єврокомісар
Фото: ua.korrespondent.net
Європі важливо інвестувати у власну оборонну промисловість.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликає держави ЄС готуватися до зменшення військової присутності США на континенті і самостійно посилювати оборонні спроможності. 

Про це інформує литовський мовник LRT

Єврокомісар додав, що у довгостроковій перспективі присутність США в європейській обороні зменшиться, адже американці більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми маємо усвідомлювати постійне зменшення участі США в європейській безпеці і бути готовими взяти на себе відповідальність", – зазначив Кубілюс.

За його словами, важливо інвестувати у власну оборонну промисловість і потрібно стратегічного лідерства в Європі.

"Я постійно повторюю цифри: 450 мільйонів європейців не повинні благати 340 мільйонів американців захистити Європу від 140 мільйонів росіян, які не можуть впоратися з 38 мільйонами українців", – підсумував політик. 

"Це вимагає дуже чіткого стратегічного розуміння від лідерів і глав держав, а також реальних рішень… Ми маємо розвивати власне виробництво. Це наше спільне завдання, і ми над цим працюємо", – додав він.

Кубілюс також застеріг від хаотичного розриву в трансатлантичних відносинах і закликав до поступового та зваженого підходу в реформуванні європейської системи безпеки.

"Є ще багато питань, але ми маємо підходити до них поступово, бо набагато гірше бути непідготовленими або вступити в гнівне і хаотичне розлучення з американцями", – підсумував він.

 
Європаоборона

Останні матеріали

Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Політика
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О’Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється