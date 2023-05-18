46 країн підтримують формулу миру Зеленського
Підписом вони підтримали принципи "формули миру" президента України Володимира Зеленського.
Про це йдеться в декларації саміту на Facebook-сторінці.
Загалом документ підписали лідери 46 країн.
"Без відповідальності не може бути тривалого миру, і ми підтримуємо принципи справедливого та тривалого миру, викладені президентом Зеленським у "Формулі миру", - написано у документі.
Зеленський привітав рішення країн Ради Європи.
"Це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі - учасниці Ради Європи", - наголосив президент.