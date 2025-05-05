Судна діяли в межах російського проєкту Арктик ЗПГ 2, що мав забезпечувати близько 20% виробництва ЗПГ у рф.

Чотири російські LNG-танкери льодового класу, призначені для перевезення зрідженого природного газу, втратили прапори Панами і були перереєстровані в рф.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зі зміною країни реєстрації танкери перейменували. Тому з середини квітня замість North Sky, North Air, North Mountain та North Way вони називаються Ірис, Буран, Восток та Заря.

Директор постачальника даних Eikland Energ К'єлл Ейкланд вважає, що ці зміни можуть свідчить про те, що компанія Новатек спробує відновити роботу проєкту Арктик ЗПГ 2, який в 2024 році зупинив видобуток та комерційне зрідження газу.

Новатек і надалі стикатиметься з труднощами зі збутом продукції, але побоювання покупців щодо вторинних санкцій можуть знизитися, додав він.

"Китай, мабуть, є очевидним покупцем, і ризик додаткових санкцій OFAC, імовірно, нині не має великого значення", – сказав Ейкланд.

Аналітикиня Kpler про газ і ЗПГ Ана Субашич сказала, що Kpler Insight "не чекає значного збільшення виробництва в умовах чинних санкцій та обмеженого попиту з боку покупців".