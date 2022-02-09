53% німців підтримують санкції проти росії

Більше половини мешканців Німеччини виступають за збереження санкцій, введених проти рф, навіть за умови, що вони будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для економіки

Такі дані соціологічного опитування Deutschlandtrend, повідомляє DW

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року, на підтримку санкцій проти москви висловилися дві третини (66%) респондентів.

На сьогодні 40% опитаних заявляють, що виступають проти курсу санкцій, якщо той веде до явних негативних наслідків і є тягарем для Німеччини. У східній частині країни таку позицію зайняли понад половина учасників дослідження.

Найбільше прихильників санкцій, судячи з підсумків опитування, серед виборців партії "Союз-90/"зелені" (90%), а найменше - серед електорату правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (близько 10%).