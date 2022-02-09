НОВИНИБільше половини мешканців Німеччини виступають за збереження санкцій, введених проти рф, навіть за умови, що вони будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для економікиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
53% німців підтримують санкції проти росії
Фото: з вільних джерел
Такі дані соціологічного опитування Deutschlandtrend, повідомляє DW.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року, на підтримку санкцій проти москви висловилися дві третини (66%) респондентів.
На сьогодні 40% опитаних заявляють, що виступають проти курсу санкцій, якщо той веде до явних негативних наслідків і є тягарем для Німеччини. У східній частині країни таку позицію зайняли понад половина учасників дослідження.
Найбільше прихильників санкцій, судячи з підсумків опитування, серед виборців партії "Союз-90/"зелені" (90%), а найменше - серед електорату правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (близько 10%).
Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина пропонує призупинити угоду про візовий режим з рф.
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02 09 2022 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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