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54% росіян хочуть бачити Путіна президентом РФ після 2024 року, - опитування

2024 року йому буде 72 роки
54% росіян хотіли б, щоб Володимир Путін залишався президентом Росії після закінчення нинішнього терміну повноважень у 2024 році. 38% цього не хочуть, ще 8% не змогли відповісти.
54% росіян хочуть бачити Путіна президентом РФ після 2024 року, - опитування Фото: ria.ru

Частка опитаних, які обрали відповідь "Люди сподіваються, що Путін надалі зможе впоратися з проблемами країни", склала 24% - це мінімум із 2001 року. Одночасно частка тих, хто пояснює довіру Путіну відсутністю альтернативи, склала 43% - це максимальний показник з 2001 року, повідомляє LB.ua.

Однак, за даними видання, на електоральний рейтинг Путіна ці перепади не вплинули - після різкого зниження в червні 2018 року через пенсійну реформу він стабільний: 40% усіх опитаних або 54% готових голосувати.

Нагадаємо, останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.

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