Сергій Ребров нарешті офіційно став головним тренером збірної України – уже після старту відбірного циклу на Євро-2024. Ребров добре знайомий з більшістю гравців збірної, але для більш ефективної роботи з командою треба звертати увагу і на тих, хто поки не входить до основної обойми. Пропонуємо п’ять гравців, на яких штабу збірної України варто звернути увагу в майбутньому.

Володимир Бражко («Динамо»)

Володимир Бражко провів чудовий сезон в «Зорі» та повертається в київське «Динамо» – клуб, якому він належить та де мріє проявити себе. Володимир був одним з лідерів «Динамо», яке владо виступало в юнацькій Лізі чемпіонів, і зараз, коли він вдало проявив себе в «Зорі» у дорослому футболі, в нього буде шанс заграти в основі киян.

Бражко – універсальний гравець, який може бути корисний в центрі поля і як футболіст руйнівного плану, і в більш креативній ролі. Сім голів Бражка в цьому сезоні – це показник середньостатистичного нападника в чемпіонаті України, а не опорного півзахисника. Бражко дуже вдало взаємодіяв з іншим гравцем, орендованим «Зорею» в «Динамо» – Сергієм Булецою. Обидва володіють хорошим ударом, вміють виконувати стандартні положення і обидва повертаються в «Динамо», щоб проявити себе в новому сезоні.

Ребров вже встиг похвалити Бражка щойно повернувся в Україну, тому немає сумнівів, що він був готовий забрати гравця в дорослу збірну і зараз, але Володимир пригодиться молодіжній на Євро-2023 в Румунії. Турнір для нашої команди стартує 21 червня матчем з Хорватією. Загалом у групі ж молодіжка зіграє ще з Румунією та Іспанією. Поставити на матчі збірної можна в БК Пінап – крім букмекерської контори там представлено легальне Pin Up Casino скачать додаток якого варто хоча б тому, що БК дає можливість безкоштовно дивитися трансляції спортивних подій.

Данило Алефіренко («Чорноморець»)

«Чорноморець» дуже приємно здивував в сезоні 2022/23 – з поверненням Романа Григорчука команда з Одеси знову стала конкурентоздатною в чемпіонаті України та створила декілька сенсацій. Чого варта тільки перемога над «Динамо» на виїзді, яка погіршила настрій киянам в день ювілею клубу.

Одним з найкращих в сезоні в складі «Чорноморця» був орендований у «Зорі» нападник Данило Алефіренко – на його рахунку 8 забитих голів та декілька результативних передач. Данило може грати на вістрі атаки або розміщуватися на фланзі, що робить його дуже корисним гравцем. В «Зорі» він ніяк не міг проявити себе, але оренда в «Чорноморець» допомогла розкрити найкращі якості Алефіренка. Немає сумнівів, що тепер «Зоря», якій скоро грати в Лізі Європи, буде розраховувати на Данила як на гравця основи.

Юрій Климчук («Рух»)

В збірній України вистачає високих та потужних форвардів, але немає такого типажу, яким був сам Сергій Ребров. Можливо, варто звернути увагу на нападника «Руху» Юрія Климчука – він провів свій найкращий сезон в елітному дивізіоні та забив 9 голів в чемпіонаті, чим допоміг «Руху» не вилетіти з вищої ліги.

Климчук стабільно забиває за «Рух» з моменту переходу в клуб зі «Сталі» з Кам`янського в 2019 році, але спочатку він грав з командою у першій лізі, а на новому рівні трохи знизив свою результативність. Цей сезон – кращий в кар’єрі Юрія, але від нього можна чекати прогресу, як і від команди «Руху» в цілому.

Сергій Булеца («Динамо»)

Сергій Булеца вже отримував виклик в збірну України при Олександрі Петракові та дебютував в національній команді в товариській грі з чехами, коли замінив Олександра Зубкова. Зараз Сергій Ребров не викликав гравця, який дуже вдало провів сезон в «Зорі», але в майбутньому буде на нього розраховувати – особливо, якщо нарешті Булеца проявить себе в «Динамо».

Сергій повертається в рідну команду після трьох сезонів оренд в «Дніпрі» та «Зорі» і повинен використати свій, напевне, останній шанс заграти в «Динамо». Якщо наступний сезон для нього буде вдалим – виклики в збірну України стане лише питанням часу.

Ігор Кірюханцев («Зоря»)

Ще один гравець «Зорі», на якого варто звернути увагу штабу збірної, це захисник Ігор Кірюханцев, який може зіграти на правому фланзі як в обороні, так і в півзахисті. Універсалізм Кірюханцева та його неймовірна здатність виконувати великий об’єм роботу по всьому флангу, постійно загрожувати воротам противника, можуть бути оцінені і в збірній.

Невеликого зросту гіперактивний гравець може бути корисним для виходів на заміну, оскільки має здатність робити дуже багато інтенсивної роботи на фланзі за короткий проміжок часу. Все ж в національній команді не так багато флангових захисників, тому виклик Кірюханцева на один з наступних матчів збірної – це реальність найближчих місяців.