5 країн незадоволені новою торговельною угодою з Україною – заява Ради ЄС

Серед країн Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.

Сьогодні п’ять держав Євросоюзу: Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія і Румунія висловили незадоволення новою торговельною угодою України з ЄС, яка готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, та підняли це питання під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства.

Про це пише портал Європейська правда.

Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", яка закінчилась на початку літа.

"П’ять держав – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – підняли сьогодні під час засідання Ради ЄС з сільського господарства питання нових умов торгівлі з Україною. На їх переконання, нова угода в рамках ПВЗВТ може дестабілізувати європейські ринки", – заявило джерело.

Також єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен також підтвердив, що в понеділок йшлося про торгівлю з Україною йшла на засіданні Ради ЄС в Брюсселі.

"На прохання групи з кількох держав ми також обговорили переглянуту угоду з Україною", – сказав він.

Єврокомісар додав, що "ПВЗВТ 2016 року мала бути переглянута вже у 2021 році, проте через війну агресії росії в Україні це стало неможливим".

"Сьогодні були висловлені різні погляди на цю угоду, і я вважаю корисним мати відверту дискусію в цьому форматі. Я виклав факти щодо цієї угоди й повідомив, що вона відповідає інтересам наших фермерів", – зазначив Гансен.

Однак ці держави продовжують наполягати на зміні вже узгодженого з Україною проєкту внесення змін до угоди про ПВЗВТ.