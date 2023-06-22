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5 яскравих трендів сумок літа 2023

22 червня 2023, 17:00
5 яскравих трендів сумок літа 2023

Ви можете припустити, що найгучніші тенденції літніх сумок – це стандартна лінійка солом'яних і в'язаних виробів? Безперечно, це головні атрибути аутфітів для теплої пори року, але ними списки мастхевів не обмежуються. Експерти в галузі моди виділяють масу різнопланових дизайнів, давайте разом розглянемо ключові з них.

 

 

Попередній огляд трендів, які ви побачите всюди цього літа, виглядає так:

  • ткані сумки-тоути з екологічних матеріалів: текстилю, рафії, джуту, соломи;
  • розкішні шкіряні сумки з мінімальними акцентами досягають абсолюту вишуканості;
  • кольори: насичені та блискучі, теплі та неонові відтінки;
  • з точки зору силуетів – що більше, то краще: об'ємні сумки правлять балом.

Купити сумку жіночу, яка найкращим чином підкреслить ваш особистий стиль і дозволить продемонструвати відмінний смак, ви можете в інтернет-магазині «Міратон». Про головні тренди докладніше – прямо зараз.

1. Майстерні та барвисті аксесуари

Класичні літні сумки цього сезону переосмислені в яскравих кольорах та кумедних візерунках. Деякі з кращих версій мають елементи художнього класу, такі як психоделічні орнаменти або папір, ніби зв'язаний гачком, вплетений в основний матеріал.

2. Рожевий колір у будь-яких проявах

Сонячне літнє вбрання передбачає сумку життєрадісного відтінку. Рожевий – тренд цього сезону у всіх fashion-категоріях, включаючи одяг та взуття. Зрештою, кольором року за версією Pantone є малиново-червоний Viva Magenta, який випромінює радість та оптимізм. Цього сезону ви знайдете всі відтінки рожевого в сумках, від насиченої фуксії до цукеркової пастелі.

3. Зручність та функціональність із сумками максі

Великогабаритні сумки частково замінять ультраміні-аксесуари влітку 2023 року. Експерти пояснюють це питанням комфорту, адже літні заняття, пляжні дні та відпочинок у вихідні ідеально поєднуються з практичністю просторої сумки.

4. Спокійний Luxury з відточеною класикою

Цього літа химерні логотипи та яскраві принти відходять на другий план. Багато з найбажаніших аксесуарів належать до руху «тихої розкоші», який визначається якісно виготовленими речами без явної прив'язки до конкретного бренду. Тенденція передбачає використання найкращих матеріалів та стриманих силуетів, тому кожен аксесуар із цієї категорії прослужить десятиліття.

5. Стильний металік

Металізовані кольори переживають справжній тріумф. У сяючому відтінку витримані не лише прикраси та взуття, а й сумки. Це чудовий спосіб зробити видиму, але витончену заяву. Незважаючи на те, що срібні або золоті сумки є ефектними аксесуарами, які легко доповнюють більш мінімалістичний образ, вони відрізняються висококласною елегантністю та непідвладним часу дизайном.

Ви можете розглядати наш список як привід інвестувати в нову сумку або просто як джерело натхнення для переоцінки існуючої колекції. У будь-якому випадку, в трендах цього сезону ви знайдете безліч свіжих та неймовірних форм, текстур та кольорів.

 

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