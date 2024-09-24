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60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими – радник Зеленського

24 вересня 2024, 13:09
60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими – радник Зеленського
Фото: ООС
За словами Власюка, Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції, зокрема вжити санкцій щодо "Росатома".
Приблизно 60% інпортних компонентів, знайдених у російській зброї в Україні, надходять через Китай.
 
Про це повідомив радник президента України Владислав Власюк, пише Reuters.
 
"Якщо взяти всі звичайні типи озброєнь і порахувати комплектуючі іноземного виробництва – близько 60% буде з Китаю. З деякими виробниками у нас були тривалі переговори з цього приводу", – сказав Власюк і додав, що Китай є "найбільшою проблемою".
 
Крім цього, важливі деталі, які використовуються для спостереження, у  безпілотниках та ракетах також походять із США, Нідерландів, Японії та Швейцарії та інших західних країн.
 
За словами Власюка, Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції, зокрема вжити санкцій щодо "Росатома". 
 
"Ми вважаємо, що росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", – зазначив він і зауважив, що європейські столиці неохоче вживають будь-яких дій через домінування росії в поставках атомних станцій.
 
За словами Власюка, блок також може націлитися на логістику рф, зокрема на  аеропорти та морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам. 
 
Радник президента зазначив, що санкцій США щодо ІТ був дуже ефективним після того, як набув чинності на початку цього місяця.

 

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