60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими – радник Зеленського

За словами Власюка, Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції, зокрема вжити санкцій щодо "Росатома".

Приблизно 60% інпортних компонентів, знайдених у російській зброї в Україні, надходять через Китай.

Про це повідомив радник президента України Владислав Власюк, пише Reuters.

"Якщо взяти всі звичайні типи озброєнь і порахувати комплектуючі іноземного виробництва – близько 60% буде з Китаю. З деякими виробниками у нас були тривалі переговори з цього приводу", – сказав Власюк і додав, що Китай є "найбільшою проблемою".

Крім цього, важливі деталі, які використовуються для спостереження, у безпілотниках та ракетах також походять із США, Нідерландів, Японії та Швейцарії та інших західних країн.